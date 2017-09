iPhone 8 et 8 Plus : Apple annonce ses nouveaux smartphones

À côté de l’iPhone X, Apple a également officialisé les remplaçants des iPhone 7 et 7 Plus. Contre toute attente, ils sont nommés iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Apple a jugé qu’ils entretenaient suffisamment de différences avec la génération précédente pour passer outre la traditionnelle version « s ».

Dans les faits, il y a quelques raisons d'être plus sceptiques quant à l'évolution effective de ces deux modèles. En effet, mis à part un dos en verre (pour la recharge à induction), le design et les fonctionnalités sont assez proches de ce que proposaient l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus.

Du changement à l'intérieur

L’ensemble des iPhone présenté aujourd’hui partage la même plateforme basée sur la puce A11 Bionic d’Apple. L’unique différence technique sur la configuration s’établit au niveau de la mémoire vive. L’iPhone 8 est le seul à n’être équipé que de 2 Go alors que les iPhone 8 Plus et X en possèdent 3 Go. En revanche, à l’instar de l’iPhone X, les deux iPhone 8 disposent du nouveau système de charge sans fil. Une fonctionnalité qui leur vaut un design revu et corrigé avec une finition en verre. Bien évidemment, la technologie utilisée est le protocole Qi (prononcez "chi"), c'est à dire une technologie déjà largement répandue. Apple a également revu la partie audio en intégrant de nouveaux haut-parleurs prétendument 25% plus puissants.

Un capteur photo pour concurrencer Samsung ?

Un tout nouveau capteur de 12 mégapixels vient s’intégrer sur l’iPhone 8. L’iPhone 8 Plus opte lui pour un double capteur, comme son prédécesseur. Sur ce modèle grand format, le double capteur, associé au processeur A11 bionic, sert également à simuler un éclairage pour le mode portrait. Lorsqu’on prendra une photo il sera possible de choisir l’éclairage à posteriori.

Sur la partie vidéo, l’iPhone 8 s’améliore aussi avec un ralenti en 1080 à 240 FPS (contre 120 sur l’iiPhone 7)

Les premiers iPhone compatibles avec la réalité augmenté

C’est ainsi qu’Apple a présenté ses iPhone 8 et 8 Plus. Comme les premiers smartphones de la marque compatibles avec la réalité augmentée. Disponibles en 64 Go et 256 Go, les deux nouveaux iPhone seront en magasin le 22 septembre à, respectivement 809€ et 919€. Les précommandes, elles s’ouvrent le 15 septembre. Il faudra choisir entre trois couleurs : gris, or et gris sidéral.