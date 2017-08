iPhone 8 : on dépasserait les 1000 € !

Concept d'iPhone par Quinton TheronL’iPhone 8 coûtera 999 $ outre-Atlantique, peut-on lire dans les colonnes du New York Times. Le modèle célébrant les dix ans de l’iPhone deviendrait ainsi le plus onéreux de tous.

L’iPhone 7 Plus peut bien dépasser les 1100 €, mais dans sa version 256 Go. Le prix de l’iPhone 8 évoqué par des sources anonymisées concerne quant à lui le modèle de base, soit équipé de 64 Go de stockage, selon elles. L’occasion de comprendre qu’Apple pourrait être en passe d’abandonner les modèles de 32 Go.



Bien que plus cher que tous les iPhone actuels, l’iPhone 8 n’est pas pour autant déconnecté des réalités. Samsung vient ainsi de présenter son Galaxy Note 8, une phablette qui sera commercialisée à 929 $. Bien entendu, ces tarifs s’entendant en monnaie étasunienne, il convient d’y ajouter les taxes. En France, le Galaxy Note 8 sera affiché à 1009 €. L’iPhone 8 devrait donc en toute logique lui aussi dépasser les 1000 €, en prix de base.

Rappelons que l’iPhone 8 est censé représenter une rupture dans la tradition des smartphones d’Apple. Il adopterait un large écran Oled bord à bord, un capteur 3D, un système de recharge sans fil ou encore supprimerait son bouton Home.



Aux dernières informations, Apple tiendrait conférence le 12 septembre pour présenter ses nouveaux iPhone dont cet iPhone 8. Il serait ensuite distribué dès le 22 septembre.

