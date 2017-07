L'iPhone 8 devrait ressembler à ça (et il aurait du retard)

Gordon Kelly, du magazine Forbes, a travaillé avec le designer de boîtiers Nodus pour créer un rendu de l’iPhone 8 à partir de fichiers CAD obtenus auprès de chaînes de montage chinoises.

Kelly affirme qu’il s’agit du « design final » de l’iPhone 8 et qu’Apple ne se repliera sur aucun plan B malgré les problèmes de développement rencontrés jusqu’alors.



On retrouve sur ces rendu un large écran qui occupe l’ensemble de la face avant de l’appareil. Le bouton d’accueil a bien disparu. Seuls subsistent un capteur de luminosité, un flash et un double capteur photo dans la partie haute. À l’arrière, un autre double capteur entoure un flash, le tout disposé verticalement. Enfin, de part et d’autre de cet iPhone 8 sont placés ses trois boutons physiques : les touches de volume ainsi que le bouton Power. Ce dernier est particulièrement large, plus que sur aucun autre iPhone.

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?

Où sera placé le TouchID ?

Apple aurait-il fait le choix d’intégrer son TouchID dans le bouton marche/arrêt ? Il copierait ainsi Sony qui avait fait de même avec ses Xperia, dont le récent XZ Premium. Pourtant, une autre destinée est évoquée pour le capteur d’empreinte de l’iPhone 8. Selon les rumeurs, il devrait être installé sous la dalle. Une opération compliquée que même Qualcomm ne pense pouvoir proposer avant 2018 aux constructeurs de smartphones sous Android. Apple a donc aussi pu jeter l’éponge et choisi de déporter le TouchID sur le bouton Power. Réponse à l’automne.

Deux mois de retard

Comme les iPhone 7s et 7s Plus, l’iPhone 8 devrait être présenté en septembre prochain. Néanmoins, il ne devrait pas être disponible dans la foulée, rapporte Digitimes. Apple rencontrerait des problèmes avec différents éléments de l’iPhone 8, dont la charge sans fil, le scanner 3D, le TouchID sous l’écran et l’écran Oled. Les iPhone 7s ne seraient pas épargnés. Malgré leurs configurations plus modestes, ils possèdent tout de même la charge par induction, laquelle aurait mis en retard leur production. Au global, le retard serait de deux mois. Les prochains iPhone pourraient ainsi ne voir le jour qu’en novembre ou décembre.

>>> L'iPhone 8 pourrait avoir plusieurs mois de retard