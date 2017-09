iPhone 8 : vers un correctif pour la friture dans les appels

De multiples acquéreurs d’iPhone 8 ont relevé des craquements audibles lors de leurs appels téléphoniques. Apple a fini par entendre leur gronde et annonce que ses ingénieurs sont en train de travailler à un correctif.

Moins d’une semaine après sa sortie, l’iPhone 8 écope déjà de son premier bug gênant. Apple explique à The Verge que ce problème n’affecte qu’un « petit nombre » d’utilisateurs et qu’un patch sera intégré dans une prochaine mise à jour d’iOS 11.

Le bruit occasionné n’est pas reproductible à chaque appel et ne se révèle pas lorsque le haut-parleur est activé. Sur les forums d’Apple, un consommateur le décrit comme suit : « c’est intermittent. Sur certains appels, vous pouvez parfaitement l’identifier alors que sur d’autres, non. J’ai déjà essayé de remettre à zéro le téléphone pour résoudre le problème, sans succès. »



Le bug touche aussi bien l’iPhone 8 que sa déclinaison en 5,5”, l’iPhone 8 Plus. Apple a déployé ce jour la version 11.0.1 d’iOS, mais le correctif n’y est pas présent.

