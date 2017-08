iPhone 8 : une recharge sans fil très limitée ?

Concept d'iPhone 8Selon le site japonais Macotakara, spécialiste des choses Apple, l’iPhone 8 utilisera un système de recharge sans fil moins efficace qu’escompté. Bien que ses composants soient capables de supporter la norme Qi 1.2, la publication explique qu’il n’utilisera que la moitié de ses capacités, soit une charge à 7,5 Watts.

La mauvaise nouvelle ne s’arrête pas là. Il est aussi envisageable que la recharge sans fil de l’iPhone 8 soit verrouillée et qu’elle ne supporte que des chargeurs estampillés de la licence MFI (Made for iPhone), de quoi limiter la liste des accessoires compatibles.



Encore plus embêtant, la charge sans fil ne devrait pas être activée au lancement de l’iPhone 8. Selon le blogueur John Gruber, la base à induction serait vendue séparément et la charge sans fil ne serait activée que plus tard avec iOS 11.1.



Il faudra attendre le 22 septembre pour voir si ces rumeurs se vérifient ou non lors du keynote de rentrée d’Apple.

