iPhone X : le Face ID serait responsable du retard de production

Les rumeurs annonçaient déjà depuis quelques jours que la production de l’iPhone X avait pris du retard. La technologie Face ID serait la principale raison de ce retard à cause de la complexité du montage.



À l‘inverse des iPhone 8 et Plus, l’iPhone X ne sera lancé qu’au mois de novembre. La complexité du smartphone a nécessité un lancement décalé par rapport aux deux autres iPhone présentés lors de la keynote. La production de l’iPhone X aurait d’autant plus pris du retard car Apple a essayé d’inclure le Face ID jusqu’à la dernière minute.



L’iPhone X est caractérisé par le Face ID soit le déverrouillage grâce à la reconnaissance faciale. Mais pour mettre en place cette technologie, Apple a exigé que les capteurs 3D soient placés sous l’écran OLED ce qui a compliqué les choses. Cette méthode étant très complexe, cela s’est donc ressentir sur la cadence de la production.



Si l’efficacité du Face ID a déjà passionné les débats, il semble qu’il va falloir attendre encore un peu pour juger de sa performance. En attendant, les ventes des iPhone 8 et 8 Plus se font timides. Les clients attendraient peut-être la sortie de l’iPhone X en novembre prochain. Étant donné les problèmes de production, les stocks risquent d’être limités.

