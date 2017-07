Incroyable ! Iron Fist va revenir pour une saison 2 !

Netflix a profité de la Comic-Con de San Diego pour l'annoncer : son super-héros Iron Fist reviendra pour une seconde saison. Malgré les vives critiques essuyées par la série, le diffuseur américain a décidé de renouveler l'expérience avec le super-héros au poing d'acier.



Iron Fist va donc revenir pour un second tour, n'en déplaise à celles et ceux qui ont été déçus par la première saison diffusée en mars dernier. Netflix semble avoir des plans bien précis pour le personnage, comme le montre la fin de la première saison, mais aussi l'importance qui lui est accordée dans la série The Defenders et sur laquelle nous reviendrons très rapidement dans notre critique de la série.



Dans la foulée, Jeph Loeb (responsable des adaptations télévisuelles Marvel) a annoncé la présence de Colleen Wing et Misty Knight au casting de cette nouvelle saison. Néanmoins, celle-ci n'est pas attendue avant 2019. Car entre temps, le programme de Netflix en matière de super-héros Marvel se révèle bien chargé. Le 18 août prochain, nous aurons droit à The Defenders, qui réunira tous les super-héros Marvel déjà portés à l'écran. Puis, à la fin de l'année, le Punisher, que l'on a déjà vu dans la deuxième saison de Daredevil, aura droit à sa propre série. En 2018, ce sera au tour de Jessica Jones de revenir pour un tour, puis à Luke Cage et Daredevil. Bref, la love story entre Netflix et les super-héros Marvel n'est pas près de s'achever.