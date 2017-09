iTunes : Apple étend à 48 heures la durée de location des films

Environ deux semaines après avoir introduit les films 4K et HDR sur iTunes, Apple étend la durée de disponibilité des films loués. Désormais, les utilisateurs n’auront plus 24 mais 48 heures pour reprendre la lecture d’un film loué sur iTunes. Jusqu’à présent, une fois qu’un utilisateur avait démarré un film loué sur iTunes, il ne lui restait plus que 24 heures pour le regarder. Apple vient juste d’étendre cette durée en la faisant passer à 48 heures. Désormais, une personne ayant loué un film peut le regarder autant de fois qu’elle le désire dans la limite des 48 heures.



Par ailleurs, comme c’était déjà le cas, si le visionnage du film n’a pas été déclenché, l’utilisateur a trente jours pour le faire. Les films loués sur iTunes peuvent être visionnés sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple TVet le Mac.



À noter que si Apple a introduit les films 4K sur iTunes, ces derniers ne peuvent néanmoins pas être téléchargés.

