La nouvelle mise à jour iTunes met de côté l’App Store

Hier, Apple a discrètement lancé une nouvelle mise à jour iTunes pour Mac et Windows. La version 12.7 met de côté l’App Store et met fin à la synchronisation des applications iOS depuis les PC.



Si visuellement, rien ne semble avoir changé, la mise à jour 12.7 d’iTunes confirme pourtant le gros changement : le retrait de l’App Store. Désormais, la boutique d’applications sera uniquement disponible depuis les appareils iOS. En effet, lorsqu’un utilisateur branchera son iPhone ou son iPad à son Mac, l’onglet App Store ne s’affichera plus.



Par ailleurs, il ne sera plus possible de synchroniser des applications ou des sonneries sur son iPhone depuis son ordinateur. L’utilisateur devra gérer les téléchargements directement depuis son smartphone ou sa tablette iOS. Apple a déclaré que la nouvelle version iTunes veut se concentrer davantage sur la musique, les films, les séries TV, les podcasts et les livres audio.



La mise à jour iTunes est disponible dès à présent depuis le Mac App Store et l’outil Apple sur Windows.

