iTunes : les films 4K ne seront pas disponibles en téléchargement

En attendant le lancement de l’Apple TV 4K, Apple vient de mettre à jour l’iTunes Store sur ses appareils iOS. Le géant américain a en effet ajouté cette semaine plusieurs films 4K sur iTunes. Malheureusement, ces derniers ne seront disponibles qu’en streaming et ils ne pourront pas être téléchargés.



D’après Apple, les utilisateurs iTunes pourront uniquement visionner les films 4K en streaming. Ils ne pourront cependant pas les télécharger en local. Si les raisons restent pour l’instant floues, plusieurs hypothèses sont possibles. La première concerne les studios cinéma qui refuseraient que les films en 4K se retrouvent rapidement sur internet. Il pourrait également s’agir d’un problème de stockage. Les films en 4K sont des fichiers très lourds qui requièrent beaucoup plus d’espace.



Les utilisateurs peuvent toujours télécharger les films en version HD, HDR et Dolby Vision. À noter toutefois que pour visionner un film 4K en streaming, l’utilisateur doit avoir un débit de 25Mb/s minimum.



L’Apple TV 4K est par ailleurs officiellement lancée aujourd'hui-même.

