Les recommandations Internet... dans la vraie vie

Il y a quelques mois, Scott Kelly et Ben Polkinghorne, deux artistes basés à Londres, ont lancé un projet baptisé Signs of the Times (Signes du temps). Il s’agit de faire des recommandations dans la vie réelle comme celles utilisées notamment sur Amazon ou sur Facebook.

Pour sensibiliser sur l’importance des décisions

Les deux artistes ont posé plusieurs panneaux dans divers endroits célèbres de la Nouvelle-Zélande. Sur ces panneaux, les visiteurs peuvent reconnaître d’autres endroits aussi pittoresques que ceux devant lequel ils se trouvent. L’origine de Signs of the Times remonte au début de l’année selon Kelly et Polkinghorne qui ont envoyé un courrier électronique au site The Verge pour expliquer leur projet. Ils ont déclaré que leur initiative était basée sur le rôle prépondérant d’Internet au sein de la société actuelle. Ils ont ainsi décidé de faire appel à un fabricant de signalétique à Auckland avant de parcourir toute la Nouvelle-Zélande pour poser eux-mêmes les panneaux.

Signs of the Times est pour les deux artistes un moyen d’« expliquer comment ces annonces sont omniprésentes sur Internet » et de rappeler aux gens le nombre des décisions qui sont essentiellement prises à leur place.

