[Bon Plan] L'enceinte Bluetooth Jabra Solemate à 49,90 €

Jabra Solemate

Jusqu'à minuit, Amazon fait passer le prix de l'excellente petite enceinte Bluetooth Jabra Solemate de 129,99 € à seulement 49,90 €. Cerise sur le gâteau, de nombreux coloris sont disponibles (noir, blanc, bleu, gris, jaune et rouge).



De nombreux tests l'ont démontré depuis plusieurs années : la Jabra Solemate offre un son puissant et bien chargé en basses, malgré ses dimensions réduites. En outre, l'enceinte est robuste et bénéficie d'un excellent niveau de finition. Elle est équipée d'une semelle antidérapante et dispose d'un emplacement pour ranger le câble audio de type Jack 3,5 mm.



La Jabra Solemate est équipée d'un micro et d'une touche permettant de prendre un appel téléphonique, une fois le smartphone connecté en Bluetooth. Cette opération est facilitée par la technologie NFC.



Une fois complètement chargée, la batterie de la Solemate est en mesure d'assurer environ 12 heures de musique.



Pratique, la Solemate est livrée avec une sacoche de protection qui permet de l'utiliser en extérieur, sans craindre la moindre détérioration liée à la poussière ou la pluie.







