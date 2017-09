Les Jaguar et Land Rover seront toutes électriques ou hybrides dès 2020

Le président de la société Jaguar Land Rover, le Docteur Ralf Speth, a annoncé sa volonté d’électrifier tous ses modèles à partir de 2020. L’annonce a été faite durant l’inauguration du Tech Fest de Londres, lors de la présentation du modèle retrofuturiste Type-E Zero.

Le premier modèle arrivera dès 2018

Le SUV I-Pace de Jaguar sera commercialisé à partir de 2018. Il s’agit de la première d’une longue série, car le constructeur automobile Jaguar Land Rover va transformer tous ses modèles en véhicules électriques d’ici 2020, selon le Docteur Ralf Speth. « Chaque nouvelle gamme de la marque Jaguar Land Rover sera électrifiée à partir de 2020, ce qui donnera à nos clients encore plus de choix. Nous allons présenter un portefeuille de produits électrifiés parmi nos gammes, intégrant des véhicules hybrides semi-hybrides et entièrement électriques. Notre premier SUV à haute performance et entièrement électrique, le Jaguar I-PACE, est en vente l'année prochaine. » a-t-il déclaré.

Actuellement, Jaguar Land Rover travaille également sur sa technologie Autonomous Urban Drive. Le système devrait permettre aux véhicules de la marque de devenir entièrement autonome.

