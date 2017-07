Jaguar lève le voile sur son SUV : l'E-Pace

Jaguar compte bien profiter du succès qu’il a rencontré avec son F-Pace. Un véhicule qui représente près de la moitié des modèles vendus par la marque au cours du dernier exercice. Le constructeur automobile en propose maintenant une autre mouture : l'E-Pace. Le SUV a été présenté à Londres et reprend quelques traits caractéristiques de son aîné.

La calandre et les phares dérivent directement de la F-Pace. Et même si l’E-Pace est moins grande, elle reprend la même formule que son prédécesseur. Avec cette réduction, elle se place comme un concurrent direct de l’Audi Q3 et de la BMW X1. L’intérieur comporte une colonne centrale pouvant contenir des bouteilles. Cinq ports de chargement USB, un port HDMI/MHL, une fente pour carte SIM et un support pour smartphone complètent le système d’infodivertissement accessible sur l’écran tactile de 10 pouces. Cependant, le constructeur reste modeste en ce qui touche aux matériaux utilisés. Les sièges en cuir et certains éléments en plastique rappellent que l'E-Pace est moins chère que les modèles haut de gamme de la marque.

Les premières livraisons auront lieu dans six mois avec un tarif qui commence à 34 950 €. Cette voiture qui développe jusqu’à 240 avec son diesel 4 cylindres 2 litres turbo, est notamment destinée au marché chinois et à l’Europe de l’Est. En 2018, les usines de Jaguar implantées en Autriche et en Chine commenceront leur production.

