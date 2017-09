James Bond : Apple et Amazon dans la course pour racheter la franchise

Apple et Amazon rejoindraient plusieurs autres compagnies dans la course aux droits de distribution de la franchise James Bond. L’accord entre Sony et MGM ayant pris fin en 2015, la franchise est donc de nouveau sur le marché. Plusieurs entreprises ont déjà exprimé leurs intérêts quant au rachat de la franchise James Bond. On retrouve notamment les studios Sony, Universal et Fox. Mais le grand favori dans la course reste jusqu’ici les studios Warners Bros.



La tâche semble désormais être plus compliquée pour Warner Bros avec l’arrivée de deux géants technologiques tels que Apple et Amazon. Si l’arrivée des deux compagnies peut étonner, leur intérêt n’est pas pour autant incohérent avec leurs récentes stratégies. Les deux entreprises sont en effet à la recherche de contenus pour leurs plateformes respectives Apple Music et Amazon Prime.



Apple aurait déclaré avoir 1 milliard de dollars à investir dans du nouveau contenu d’ici 2018. Toutefois, la franchise James Bond, dernière sur le marché, serait estimée à bien plus : entre 2 et 5 milliards de dollars.

