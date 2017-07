Jawbone est officiellement en faillite

La marque Jawbone, en eaux troubles depuis plusieurs mois, devrait acter prochainement son changement d’activité, rapporte The Information. Le fabricant d’objets connectés devrait en effet être déclaré en faillite prochainement, mais le nom Jawbone ne disparaîtra pas pour autant, son créateur souhaitant se diriger vers la santé.

Le futur de Jawbone est incertain depuis déjà quelque temps : en février dernier, Techcrunch rapportait déjà que l’entreprise arrêterait la fabrication d’objets connectés, et préparerait déjà son changement d’activité, donnant déjà un indice sur le secteur médical. Le fabricant du bracelet Up Move ou de l’enceinte Jambox devrait donc cesser ses activités, mais devrait toutefois continuer pendant un temps de fournir un support client pour ses produits, aussi bien pour les bracelets connectés que l’audio.

La prochaine étape se nommerait donc « Jawbone Health Club », et il s’agirait de « services, logiciels et produits en rapport avec la santé », selon The Information. Le site rapporte que la décision viendrait du CEO et cofondateur de Jawbone, Hosain Rahman, bien que personne chez Jawbone n’a pour l’instant souhaité commenter.



