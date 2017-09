JBL a profité de l’IFA 2017 à Berlin pour présenter au public le JBL Free, ses nouveaux écouteurs intra auriculaires entièrement sans fil, qui promet une autonomie de 24 heures. Le prix annoncé est de 149 euros.

Sans les fils souvent encombrants, les écouteurs intra-auriculaires JBL Free de la filiale d’Harman promettent d'être plus agréables à porter. Ils peuvent en effet être utilisés comme des simples écouteurs, mais peuvent également faire office d’oreillettes pour recevoir ou émettre plus facilement des appels téléphoniques. Le JBL Free est par ailleurs équipé de microphone et de la technologie Bluetooth 4.1.

Forts d’une autonomie de 24 heures d’utilisation combinée

Le dispositif intègre également une batterie d’une autonomie de 24 heures. Mais, son étui de transport peut également lui servir de chargeur. Enfin, prévu pour être disponible à partir du mois d’octobre prochain, le JBL Free sera vendu au prix de 149 euros et s’habillera en noir et blanc.

