Jeux vidéo : le légendaire Jeff Minter ressuscite Tempest pour Atari

Jeff Minter, l'un des programmeurs les plus connus dans le monde du jeu vidéo, va développer un nouveau titre pour Atari. Plus de vingt ans après Tempest 2000 sur Jaguar, l'homme est en train de développer un Tempest 4000 pour plateformes de dernière génération.



Tempest est un jeu initialement développé en 1981 par Dave Theurer, à qui l'on devait déjà Missile Command. Mais en 1994, Atari avait fait appel à Jeff Minter pour dépoussiérer son vieux hit et sortir une version pour sa console Jaguar (Tempest 2000). Une édition pour PlayStation a également vu le jour (Tempest X3), puis une version pour Nuon (Tempest 3000). Jeff Minter est aujourd'hui devenu une véritable légende dans le monde du jeu vidéo. L'homme est surtout connu pour apporter un côté totalement psychédélique à ses réalisations.



Le développeur s'est ensuite inspiré du hit d'Atari pour programmer Space Giraffe sur Xbox et PC, et TxK sur PS Vita. Jeff Minter et Atari n'ont pas toujours été en très bons termes, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Atari s'est fait racheter. Le voilà donc de retour sur le titre, puisque Atari et lui-même viennent d'annoncer un partenariat pour développer Tempest 4000 sur les plateformes de dernière génération. Décidément, après l'Ataribox et une casquette avec haut-parleurs intégrés, Atari semble décidé à se refaire un nom dans le monde de la tech et des jeux vidéo.

