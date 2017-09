NES Golf : le jeu se cache dans la Nintendo Switch

Le célèbre jeu Golf sorti en 1985 sur la NES aurait été découvert au sein de la Nintendo Switch. La dernière console lancée par Nintendo cacherait en effet une copie du jeu dans ses entrailles. Sortie en mars dernier, la Nintendo Switch ne cesse de susciter de la curiosité. En effet, certains bidouilleurs se sont amusés à fouiller dans les entrailles de la console ont réalisé qu’elle cachait un émulateur NES dans son OS.



De récentes recherches plus poussées ont notamment fait la découverte du jeu Golf dans un fichier baptisé « Flog » soit Golf à l’envers. La présence du jeu sur la Nintendo Switch reste pour l’instant assez floue. Toutefois, d’après des rumeurs, le jeu Golf serait jouable et compatible avec la Nintendo Switch. Il serait même possible d’y jouer à deux avec les Joy-Con.



En attendant, personne ne semble savoir comment lancer le jeu. Il pourrait s’agir en effet d’un simple test ou d’un easter egg mais nul doute que les petits malins derrière cette découverte vont continuer à creuser.

>>> Lire aussi : Nintendo Switch : Zelda et Mario s'invitent sur une nouvelle manette