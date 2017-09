Secret of Mana 3D comparé à la version de 1993

Secret of Mana PS4 Remake vs Original Graphics Comparison

Une vidéo publiée par le Youtubeur Cycu1 met côte à côte la version originale du jeu Secret of Mana, sorti en 1993 sur Super NES, et son remake (Secret of Mana 3D) qui sera disponible le 15 février 2018 sur PS4, PS Vita et PC.

Dévoilé pour la première fois lors du festival américain Pax West 2017, Secret of Mana 3D profite d'un tout nouveau graphisme entièrement réalisé en 3D, d'un gameplay amélioré, d'une bande sonore retravaillée et de dialogues supplémentaires. Une vidéo publiée sur la chaîne Cycu1 révèle les améliorations réalisées notamment sur le gameplay, la voix et le graphisme du jeu. La disposition et le déroulement de la version originale du jeu semblent avoir été conservés dans la version 3D du jeu.

En attendant sa sortie en février prochain, il sera possible dès le 29 septembre de retrouver la version originale de Secret Mana parmi les 21 jeux de la la SNES Classic Mini.

