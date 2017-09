Super Mario arrête la plomberie

Une mise à jour vient d’être communiquée sur le site japonais de Nintendo. Super Mario, le personnage principal du jeu éponyme vient de quitter son poste de plombier pour devenir un sportif multidisciplinaire.

Pour des activités plus sportives

Dans une interview, en 2010, Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, a déjà révélé quelques renseignements sur son personnage de jeu vidéo. L’apparence du personnage était conçue pour être aussi distinctif que possible notamment dans Donkey Kong, le jeu d’arcade dans lequel Mario a fait sa première apparition, en 1981, selon les explications de son auteur. Le chapeau était par ailleurs un moyen pour éviter d’avoir à animer les cheveux et les sourcils du personnage dans le jeu. Mais, à cette époque, Mario était plutôt un charpentier. Ce n’était que dans le jeu Mario Bros qu’il a pris les fonctions de plombier à cause notamment des ses aventures sous-terraines.

Récemment, une mise à jour vient d’être communiquée sur le site japonais de Nintendo concernant les nouvelles activités de Mario. Il a laissé la plomberie pour s’adonner à des activités plus sportives telles que le tennis, le baseball, le football et la course automobile.

