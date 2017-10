Cuphead a l'air encore plus cool en noir et blanc

L'univers graphique du jeu Cuphead est très inspiré des années 1930. Pourtant, à cette époque, les téléviseurs n’existaient pas encore, et l'idée d'une TV en couleur encore moins. La vidéo publiée par Lazy Game Reviews sur YouTube a corrigé cette erreur, mais le résultat est encore plus impressionnant.





L’originalité du jeu vidéo inspiré de l’un des personnages de l’animateur Grim Natwick repose notamment sur son univers graphique. L’équipe de Lazy Game Reviews a poussé la logique rétro encore plus loin. Ils ont utilisé un vieux téléviseur monochrome nécessitant plusieurs composants. Un adaptateur HDMI vers AV Composite a été relié avec un modulateur RF. Un câble twin-lead aurait également été nécessaire pour jouer à Cuphead sur un téléviseur cathodique, selon les détails fournis par l’équipe.

>>> Lire aussi Cuphead : une pépite de jeu indé en exclu sur Xbox et PC

La performance de Lazy Games Reviews est surtout technique, mais si vous souhaitez jouer à Cuphead en noir et blanc il y a vraiment plus simple.

Le jeu intègre par exemple des filtres en noir et blanc et technicolor pour permettre aux joueurs de se plonger réellement dans les années 1930. Ces filtres sont disponibles dans les options du jeu. Enfin, il est également possible de réduire le niveau de couleur du téléviseur à zéro, pour éviter de perdre du temps.