Knight Watch : les échecs en mode fun sur iOS

Le nouveau jeu baptisé The Knight Watch du studio de jeux vidéos Seele Games semble apporter un coup de jeune aux jeux d’échecs. Le puzzle game adapte l’imprévisibilité du Cavalier dans un jeu à la fois simple et fun.

Le jeu The Knight Watch a été créé sur la base des règles du jeu d’échecs, mais avec une configuration particulière. Le terrain de jeu utilisé dans The Knight Watch reste un damier identique à celui du jeu classique et les personnages qui figurent dans le jeu du studio Seele Games sont aussi ceux du jeu d'échecs. Les règles de déplacements de chaque pièce du jeu y sont par ailleurs les mêmes.

À la différence d’un jeu d’échec classique, le joueur doit en revanche éliminer toutes les pièces adverses avec un seul cavalier et le minimum de déplacement possible. Le joueur gagnera également une médaille pour chaque victoire et l’Or lui sera décerné s’il arrive à trouver le chemin le plus court pour éliminer tous ses adversaires. The Knight Watch propose cent niveaux de jeu et un mode rush pour gagner le plus de points possible.



Très simple à prendre en main ce petit jeu offre aussi la possibilité de changer le look des pièces et, bien évidemment, du cavalier. L'application est disponible sur iOS à 2,29€.

