Monument Valley 2 arrive sur Android

L’aventure d’une mère et de sa fille dans un monde étourdissant et improbable est annoncée pour être disponible sur Android à partir du 6 novembre prochain. Le jeu vidéo développé par Ustwo continue son succès depuis son premier lancement.

Le préenregistrement déjà ouvert sur Google Play

Le jeu de réflexion Monument Valley consiste à guider les personnages à travers d’étonnantes scènes jonchées d’architectures improbables. L’opus a été téléchargé près de trente millions de fois et la suite, Monument Valley 2, devrait connaître encore plus de succès grâce à la nouvelle histoire de 14 chapitres, aux nouvelles façons d’interagir avec le monde et aux impressionnants nouveaux niveaux à explorer.

>>> Lire aussi MonumentValley2 : 200 Mo en moins et des performances améliorées

Monument Valley 2 s’inspire de différentes illustrations du milieu du 20e siècle, du théâtre, du design et même de la confection. Le jeu a pourtant été développé pour être paisible et amusant, notamment grâce au personnage de la mère qui « est aussi très influente et puissante dans le monde de Monument Valley », selon Dan Grey, le directeur du studio Ustwo, au mois de juin dernier.