South Park va mettre le feu à votre smartphone

The Fractured But Whole n’est pas le seul jeu de South Park à arriver cet automne. Le développeur français de jeu vidéo, Ubisoft, et RedLynx ont dévoilé South Park : Phone Destroyer, un nouveau titre disponible sur Android et iOS.

Un jeu free-to-play

Le jeu a été présenté pour la première fois lors de l’E3, il y a plusieurs mois. South Park : Phone Destroyer se présente comme un jeu de carte à collectionner à l’image de Hearthstone. Le jeu propose par ailleurs plus de 80 cartes inspirées des nombreux personnages de la franchise et chaque carte peut évoluer pour devenir plus efficace. Alors que le mode solo du jeu permet de se lancer dans une soixantaine de missions, le mode multijoueurs offre la possibilité de se livrer à des batailles en PvP pour défendre son équipe.

South Park : Phone Destroyer est disponible en free-to-play sur Google Play et sur l’App Store. Des achats in-app sont prévus sur le titre, mais Ubisoft rassure que les joueurs ne sont pas obligés de payer pour profiter de toutes les options du jeu.