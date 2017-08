Un puzzle 33 000 pièces résumé en une vidéo en timelapse

« Wildlife » est l’un des plus gros casse-tête au monde. Le tableau est précisément composé de 33600 pièces. Jusqu’à maintenant, peu de gens ont encore réussi à l’assembler. Plus récemment, une vidéo montrant l’évolution de l’impressionnante tâche vient d’être mise en ligne.

Ce fan a pris neuf mois pour réussir à assembler cet énorme puzzle de plus de six mètres de long et de près de deux mètres de large. Avec ses 33 600 pièces qui pèsent près de vingt kg au total, ce jeu baptisé « Wildlife » constitue l’un des plus gros casse-tête au monde depuis quelques années. Il faut en effet se montrer astucieux et constant pour venir à bout de ce jeu de patience.

Neuf mois d'efforts résumés en un peu plus de deux minutes

Outre les neuf mois de patience nécessaire, il faut également compter environ 300 dollars, soit plus de 250 euros, sur eBay pour se procurer le jeu. Et avant de s’y aventurer, il faut également prévoir une pièce entière pour faciliter l’assemblage.