21 jeux Android qui n'ont pas besoin d'une connexion

Malgré un déploiement massif un peu partout dans le monde de la 3G et de la 4G (et bientôt de la 5G !), ce n'est pas toujours évident de rester connecté quand on part en vacances. Il y a toujours des zones blanches, sans compter que dans les transports, on ne capte pas toujours très bien. Mais pourquoi devrait-on pour autant se passer d'une bonne partie de Badland, de Fallout Shelter ou de Minecraft sur son smartphone ? Car des jeux qui n'ont pas nécessairement besoin d'une connexion au Web, il en existe beaucoup sur Android. Nos collègues de Tom's Hardware ont effectué une sélection des meilleurs titres jouables hors-ligne, et vous la propose dans leur grand dossier quotidien.

>> 21 bons jeux Android qui fonctionnent en voyage, hors connexion