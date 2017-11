[Promo] PS4 & Xbox One : trois jeux pour 50 €

C'est déjà Noël si vous avez une console de jeu et que vous désirez agrandir votre ludothèque, puisque la Fnac propose à très bons prix 6 packs de 3 jeux. En précommande jusqu'au 24 novembre, ils sont tous vendus 49,99 €, c'est-à-dire avec des réductions allant de -29 à -50%.



Chaque pack porte sur un thème précis :

- Le pack Action - pour PS4 - comprend les jeux Just Cause 3, The Division et Watch Dogs 2 Deluxe. Son prix : 49,99 € au lieu de 99,97 € (-50%).



- Un second pack Action - pour PS4 - contient les jeux Call Of Duty Black Ops 3, Batman Arkham Knight et Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Son prix 49,99 € au lieu de 99,88 € (-50%).



- Le pack RPG - pour PS4 - comprend The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition, The Witcher 3 : Wild Hunt et Final Fantasy XV Day One Edition. Son prix : 49,99 € au lieu de 89,97 € (-44%).



- Le pack Horreur - pour PS4 - comprend Resident Evil 7, The Evil Within et Little Nightmares. Son prix : 49,99 € au lieu de 94,97 € (-47%).



- Le pack Famille - pour Xbox One - contient les jeux Heros : Une Aventure Disney Pixar, Super Lucky's Tale et Disneyland Adventures. Son prix : 49,99 € au lieu de 79,97 € (-37%).



- Le pack Mangas - pour PS4 - regroupe les jeux Dragon Ball : Xenoverse 2, One Piece : Pirate Warriors 3 et Saint Seiya : Soldiers' Soul. Son prix : 49,99 € au lieu de 69,97 € (-29%).