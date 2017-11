Descent revient aussi sur Xbox One et PS4

Le jeu de tir à la première personne Descent profitera d’une mise à jour importante grâce au studio Little Orbit. Rebaptisé Descent : Underground, le jeu se jouera désormais sur PC, sur PS4 et sur Xbox One à sa prochaine sortie.

Un projet en plein développement

Le développeur Descendent Studios veut redonner un nouveau souffle au jeu Descent de 1994, selon une annonce publiée sur le site de l’entreprise. Il s’agit d’une continuité du projet initié sur la plateforme de financement participatif Kickstarter en 2015. Descendent Studios veut en effet porter le jeu à la nouvelle génération et une version Early Access a par ailleurs été lancée sur Steam avant d’être retirée fin septembre.

Pour l’instant, aucune date n’a été prévue pour la sortie du jeu. L’entreprise promet cependant plus de détails lors d’une « grosse convention en 2018 ». Little Orbit, le studio en charge du projet d’extension, dispose également des ressources nécessaires pour offrir une « expérience AAA » aux joueurs grâce aux nouveaux supports, aux graphismes améliorés et aux diverses améliorations réalisées.