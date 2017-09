Une IA apprend à coder Super Mario Bros en regardant les autres jouer

En regardant les pixels et les mécanismes des jeux comme Super Mario Bros ou Mega Man, une intelligence artificielle créée par une équipe de chercheurs du Georgia Institute of Technology a réussi à en comprendre le déroulement et à recréer le moteur. C’est une grande première, mais beaucoup reste à faire.

Un grand progrès dans le monde de jeux vidéos

Le système n’a pas accès au code du jeu, mais il arrive à recréer le moteur des jeux comme Mario Bros ou Mega Man en regardant les pixels lors du gameplay, selon Matthew Guzdial, l’un des chercheurs qui en ont fait un article intitulé « Game Engine Learning from Video ». « Pour chaque image de la vidéo, nous avons un analyseur qui interprète et recueille les faits », a expliqué Matthew Guzdial. Le système nécessite toutefois un dictionnaire visuel et un ensemble de concepts sur les objets et leurs mouvements à l’écran pour comprendre les faits et reconstruire le moteur du jeu vidéo. Le système met également beaucoup de temps à comprendre le moteur d’un jeu et ne peut fonctionner que sur des formats de jeu en 2D, pour l’instant.

