Les jeux PS4 sont enfin disponibles sur Playstation Now

Il est désormais possible de jouer aux jeux PS4 sur PC grâce à Playstation Now. Sony vient d’annoncer l’arrivée des premiers jeux PS4 sur son service de streaming. Le catalogue passe désormais à 500 titres disponibles. Jusqu’à présent, Playstation Now permettait déjà de jouer à des jeux PS3 sur la Playstation 4 ou sur PC. En mars dernier, Sony avait annoncé que les jeux PS4 seraient bientôt disponibles. C’est désormais chose faite puisque la compagnie japonaise a ajouté 20 titres PS4 au service, dont Killzone Shadow Fall, WWE 2K16 et bien d’autres.

Sony a également déclaré que d’autres jeux PS4 et PS3 vont s’ajouter à Playstation Now au cours de l’année qui vient. Playstation Now sur PS4 et PC est pour l’instant disponible dans quelques pays seulement à 16,99€/mois. On ignore encore les dates, mais le marché français ne devrait pas tarder.



