Super Mario 64 : une version multijoueur à 24 !

Super Mario 64 Online est un mod du jeu de plateformes Super Mario 64 développé par Nintendo en 1996. Créé par trois fans du jeu culte, ce mod inclut un mode multijoueur. Jusqu’à 24 joueurs peuvent prendre le contrôle des divers personnages du jeu dans toutes leurs activités.

Un mod qui propose des nouvelles aventures

Ce mod est l’œuvre de trois fans du héros moustachu : Melonspeedruns, Marshivolt et Kaze Emanuar, celui qui a notamment créé Mario Maker. Il permet à différents joueurs de se connecter en ligne et de choisir parmi les différents personnages du jeu, dont Mario, Luigi, Yoshi, Wario, Peach, Toad, Waluigi et Rosalina, entre autres. Plusieurs activités seraient également prévues dans Super Mario 64 Online. Le joueur peut opter pour un jeu traditionnel ou un jeu de course ou tout simplement une bataille royale géante.

De son côté, Nintendo n’a pas encore réagi face à la publication. L’entreprise nippone a en effet la réputation d’être très protectrice envers ses jeux vidéos suite au retrait du jeu Pixelmon du web.