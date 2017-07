Le jeu de Marvel en VR est plein de promesses

MARVEL Powers United VR Announce Trailer

Oculus et Disney ont annoncé le fruit de leur partenariat lors de l'événement D23. Il s’agit de Marvel Powers United VR, un jeu en réalité virtuelle qui permet d’incarner les héros de la franchise. Développé exclusivement pour l’Oculus Rift, le titre accepte jusqu’à quatre joueurs qui devront unir leurs forces pour vaincre les vilains. En effet, ces derniers ont pris possession du cube cosmique.

Le trailer montre trois joueurs qui incarnent Captain Marvel, Hulk et Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie. Ils utilisent les contrôleurs Oculus Touch pour venir à bout de leurs adversaires. Dans les grandes lignes, le gameplay se rapproche ainsi d’un rail shooter. Chaque personnage a ses particularités. Hulk se déplace plus lentement, mais dispose d’une force phénoménale lui permettant de lancer ses ennemis. Sous les traits du capitaine Marvel, il est possible de léviter et d’envoyer des rayons d’énergie. Et bien évidemment, Rocket Raccoon disposera d’un arsenal d'armes assez impressionnant.

Oculus et Disney n’ont pas dévoilé la liste complète des héros dans Marvel Powers United VR qui sera accessible lors du lancement attendu en 2018. Mais les X-Men et les Avengers pourront bien faire leur entrée tout comme certains personnages de la série Inhumans.