Stranger Things : un jeu iOS et Android en attendant la saison 2

C’est une nouvelle surprenante que vient d’annoncer Netflix. La série Stranger Things débarque sur les Smartphones sous forme de jeux vidéo. Les thématiques proposées par le développeur pour l’adaptation de la série peuvent cependant sembler médiocres.

Stranger Things : The Game a été développé par le studio BonusXP, à la demande de Netflix. Le jeu est disponible pour iOS et Android. Il est proposé en téléchargement gratuit sur l’App Store d’Apple et sur Google Play Store sans achat intégré, pour l’instant. Stranger Things apparaît comme un jeu vidéo aux thématiques rétro à l’image de la série inspirée des années 1980 de Netflix. Le jeu utilise par ailleurs une tonalité 16 bits pour ses graphismes et il se présente comme un jeu top-down RPG.

Le jeu est d’autant plus simple puisque le mouvement du personnage peut être contrôlé directement à l’écran. Le développeur a en effet choisi d’insérer des raccourcis intuitifs à l’écran au lieu d’une manette virtuelle. Le jeu fonctionne à la fois sur des iPad, iPod Touch, iPhone sous iOS 9 et sur des Smartphones ou tablettes sous Android 4.4, au minimum.