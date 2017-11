150 000 dominos tombent pour fêter Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey (IN 148,777 DOMINOES!)

Son surnom est TheDominoKing et il lui aura fallu environ deux mois pour placer un par un les 148 777 dominos afin de réaliser cette œuvre en hommage à la sortie du jeu Super Mario Odyssey. Tous les personnages et thèmes y sont illustrés en passant par Bowser et Pauline.



Ce n’est pas la première fois que TheDominoKing réalise des jeux de dominos, il en avait déjà fait tomber un en hommage à Super Mario World mais avec environ 80 000 dominos... seulement. Cette fois-ci il a relevé ses ambitions avec presque le double de dominos et avait le challenge de terminer son œuvre à temps pour la sortie officielle du jeu mais il a préféré prendre son temps.



Par contre, ce parcours de dominos qui tombent ne se fait pas d’une traite. Les séquences vidéo des configurations ont été enregistrées séparément puis mises bout à bout lors du montage vidéo. La musique de fond quant à elle est bien la bande-son originale du jeu Super Mario Odyssey.