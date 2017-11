Warframe : une nouvelle extension pour le concurrent de Destiny

Sorti au lancement de la PS4, le 15 novembre 2013, le MMO Warframe vient de recevoir une nouvelle extension qui permet aux joueurs de profiter notamment d'une nouvelle expérience de jeu sur toutes les plateformes, et ce, d'une manière totalement gratuite.

Plusieurs modifications ont été apportées par l'équipe de développeurs du jeu durant ces quatre ans, mais l'extension Plains of Eidolon (Plaines d'Eidolon) pourrait être une des plus importantes mises à jour de Warframe. L'extension vient notamment avec une nouvelle zone de jeu baptisée Les Landscapes (Les Paysages) dans laquelle les joueurs ont pour mission principale de protéger les Ostrons contre les Grineer. Outre la possibilité d'explorer, de combattre, de découvrir, de collecter et de jouer dans une aire de liberté, Plains of Eidolon propose également un nouveau lieu d'échange dans la ville de Cetus où le joueur peut choisir des articles, acheter des nouveautés, essayer des contenus et se livrer à des challenges.

Warframe, qui intègre désormais le cycle nuit et jour, vient se placer face à Destiny 2 et l’Histoire de la Malédiction d’Osiris.



