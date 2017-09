Champions and challengers : le jeu mobile qui va faire du bruit

Champions and Challengers, le nouveau jeu vidéo mobile Adventure Time d’YesGnome en partenariat avec Cartoon Network, adapte le style de jeu de Final Fantasy dans un jeu de batailles tour à tour.

Un jeu de stratégie qui s’inspire de Final Fantasy

Finn, Jake, la Princesse Chewing-Gum, le Roi des Glaces, Fionna, Cake, Marceline, Billy, Princesse Lumpy Space, BMO, Boodafina… tous les personnages du multivers Adventure Time peuvent faire équipe avec le joueur pour défier le Seigneur des Dés ou terrasser un adversaire en ligne. Il y a en effet 120 batailles disponibles dans Champions and Challengers et un mode de jeu en JCJ permet au joueur d’affronter d’autres adversaires en ligne. Tous les combats se déroulent par ailleurs en temps réel.

Le jeu est disponible gratuitement sur Android et sur iOS depuis le 11 septembre dernier. Champions and Challengers nécessite cependant la version d’Android 4.4 au minimum pour fonctionner, selon les recommandations d’YesGnome sur Google Play Store. Adventure Time : Champions and Challengers semble plaire au public puisque le jeu affiche 5 étoiles dans le magasin d’applications de Google.