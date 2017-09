No more heroes fait un retour inattendu sur la Switch

Le Nindies Showcase, l’événement consacré aux jeux indépendants qui vont s’inviter à la Switch durant les prochains mois, a révélé une grosse surprise hier pour les fans de jeux vidéos. No More Heroes sera exclusivement disponible sur la console, en 2018.

Le jeu a été annoncé à la dernière heure, mais pour les joueurs, il s’agit de l’une des plus grosses surprises de cet été. Le nouveau volet de Suda51 de Grasshopper Manufacture, No More Heroes, fera son grand retour en exclusivité sur la Switch, en 2018. Le jeu qui met en scène l’aventure de Travis sera par ailleurs édité par le japonais Marvelous, et il sera baptisé No More Heroes : Travis Strikes Again.

Parmi les autres jeux qui ont marqué cet événement, il y a également Super Meat Boy Forever, le nouveau jeu signé Team Meat. Le jeu a été vu pour la première fois en 2014 avant disparaître des radars. Une exception est cependant faite pour le jeu Kentucky Route Zero, TV Édition, qui sera disponible également sur Xbox One et PlayStation 4 durant les premiers mois de l’année prochaine.

Pour compléter la liste, Knight Knight: King of Cards, Mom Hid My Game!, Histoire de golf, Floor Kids, Wulver Blade, Poly Bridge, Earth Atlantis, Next Up Hero, SteamWorld Dig 2, Mulaka, Yolo et les éléphants célestes , Dragon: marqué pour la mort, Battle Chef Brigade, Loi sur les morts, Sausage Sports Club, Light Fingers ou encore Neuf parchemins ont également été cités lors de cet événement.

>>> Lire aussi Il est désormais possible d’acheter des jeux NintendoSwitch avec Paypal