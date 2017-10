Le jeu Contra va devenir un film

La société japonaise de développement et d’édition de jeux vidéos Konami prévoit de porter en film et en série TV son jeu culte Contra, aussi appelé Probotector notamment en Europe. À l’instar de la saga vidéoludique, le film s’annonce également plein d’action et de rebondissements.

Un remake chinois d’« Alien »

Le premier teaser publié sur YouTube ne dure qu’une trentaine de secondes et il révèle peu d’informations sur le projet. Le synopsis du film sera cependant concentré sur le premier Contra, selon Konami dans les descriptions de sa vidéo sur YouTube. La préparation du film est attribuée à Beijing Starlit Movie et à TV Culture tandis que le script sera écrit par le réalisateur Wei Nan.

Le film sera un mélange de science-fiction, d’action et de réalité alternative à l’instar des réalisations de Ridley Scott. C’est en Mer de Chine Méridionale, en 1988, que le film va par ailleurs commencer avec Chen Qiang et Li Zhiyong, les deux principaux personnages.

Il faut cependant attendre 2019 avant de voir le résultat.