Cuphead : une pépite de jeu indé en exclu sur Xbox et PC

Les commandes du jeu s’apparentent à celles du jeu Contra (Probotector) de Konami sorti en 1987. Les personnages principaux du jeu courent en effet vers la droite en gardant le feu ouvert et en collectant toutes les pièces de monnaie qui sont laissées sur leur passage. Dans Cuphead, le joueur doit vaincre plusieurs boss en esquivant et en sautant sur des projectiles à la manière des plus classiques des jeux de plateforme.

Mais ce qui fait de Cuphead une petite pépite, c'est sa direction artistique. Elle comprend un univers graphique très soigné avec une tonne de référence aux années 1930 et à l'univers de Mickey Mouse. Quant à la bande son jazzy, elle compte pour beaucoup dans le plaisir procuré par le jeu.



>>> Lire aussi Alien Space Retro 3.2 pour iPhone OS

D'une durée de vie assez courte, Cuphead permet au joueur d'affronter des boss aussi variés que saugrenus tels que des carottes géantes en colère ou des grenouilles boxeuses.

Enfin, la dernière caractéristique notable, c'est la difficulté du jeu. Cuphead comprend deux niveaux de difficulté mais seul le mode "regular" à l'opposé du "easy" permet d'accomplir la quête qui a été dévolue aux deux personnages principaux. Quant au mode "regular", et bien accrochez-vous. Il vous faudra plusieurs essais, voire plusieurs dizaines d'essais pour parvenir à vaincre les défis les plus relevés du jeu. Mais, on vous l'assure, le plaisir est au rendez-vous.