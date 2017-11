C'est fini pour Disney Marvel Heroes

C’est une mauvaise nouvelle que vient d’annoncer le studio Gazillion Entertainment. Le jeu vidéo massivement multijoueur (MMO) Marvel Heroes Omega de l’éditeur va être retiré de la circulation à la suite d’un différend avec Disney.

Une fin officielle

Le jeu free-to-play Marvel Heroes Omega est prévu pour prendre fin le 31 décembre prochain, selon un communiqué de Disney. Le jeu a été publié sur PC en 2013 et il met en scène des personnages de l’univers Marvel à l’instar de SpiderMan, de Storm, de Wolverine ou de Captain America. Marvel Heroes Omega a souvent été comparé avec des titres comme Diablo et le jeu a été apporté sur les plateformes Xbox One et PS4 au mois de juin dernier.

>>> Lire aussi The Punisher : que vaut la série du plus badass des héros Marvel ?

Les joueurs ont déjà pressenti cette fin, il y a plusieurs semaines, lorsqu’ils ont constaté l’absence des actualités in-game du jeu malgré les grands évènements tels qu’Halloween ou la sortie du film Thor : Ragnarok. L’éditeur Gazillion Entertainment prévoit toutefois d’offrir « l’intégralité du jeu gratuitement » avant la fin officielle du jeu, sans préciser la date.