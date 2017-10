Dota 2 : le patch The Dueling Fates change la donne

Valve s'apprête à dévoiler The Dueling Fates, le dernier patch de son jeu vidéo vedette Dota 2. Prévu pour être lancé le 1er novembre, le patch intègre notamment les deux nouveaux héros : Pangolier et Dark Willow.

Un nouveau système de classement

Si le Pangolier excelle dans un combat rapproché grâce à sa capacité à pulvériser une armure, Dark Willow Mireska Sunbreeze se présente comme une fée pouvant notamment étourdir et apeurer un adversaire à distance. Outre ces deux nouveaux héros, The Dueling Fates propose également un nombre important de changements du gameplay de Dota 2. Il s’agit par exemple de l’application du système saisonnier de six mois au classement MMR des joueurs et d’une médaille attribuée à chaque joueur selon sa performance pendant chaque saison. Valve précise également que la première saison commence dans deux semaines.

Un nouveau mode Turbo s’invite également dans le jeu pour permettre aux joueurs de disposer de plus d’or et d’expérience, d’affaiblir les tours défensifs et de réduire le temps de réapparition des héros. Et si l’Ability Draft profite d’une nouvelle interface, le Guide du jeu devient également plus accessible grâce à cette mise à jour The Dueling Fates, dont les nouveaux objets, talents et règles de jeu sont listés sur le site Dota 2.