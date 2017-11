Sans surprise Mario Odyssey est un énorme carton

Nintendo a l’habitude d’introduire de nouveaux jeux pour accompagner chaque nouvelle console de la société. Après Mario Kart, ou encore Zelda la firme de Kyoto a publié Super Mario Odyssey, vendredi dernier, pour sa nouvelle console Switch.

La multinationale nippone a réussi à vendre deux millions d’exemplaires du jeu Super Mario Odyssey, selon le dernier rapport financier de l’entreprise. Il s’agit d’un énorme carton réalisé en 3 jours de vente à peine, selon le site GameSpot. Dans son rapport, le président Tatsumi Kimishima de Nintendo a également confirmé que Nintendo a réussi à vendre 7,6 millions d’unités de la Switch à travers le monde. Super Mario Odyssey pourrait ainsi se placer en tête du classement de jeux vidéos les plus vendus pour la Switch en détrônant The Legend of Zelda : Breatch of the Wild, qui accuse 4,7 millions de titres vendus jusqu’à ce jour.

Le précédent succès de la franchise Mario a été Mario Kart 8 Deluxe avec près de 4,42 millions d’exemplaires vendus à travers le monde et Super Mario Odyssey pourrait bien le dépasser dans peu de temps, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Les ventes de 1-2-Switch et d’ARMS, les derniers titres de Nintendo, ont par ailleurs été déjà battus.