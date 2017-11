Des mini jeux de Nintendo gratuits en ligne

Un passionné de jeux vidéos Nintendo vient de publier une trentaine de jeux promotionnels Flash que l’entreprise a abandonné depuis plusieurs années. Donkey Kong 64, Metroid Prime et Mario Kart : Double Dash figurent parmi les titres jouables.

Une prime de 50 $ pour les joueurs coopératifs

Les jeux datent du début des années 2000 et les joueurs peuvent maintenant les retrouver sur le site origami64 grâce au travail d’un fan moddeur répondant au pseudo de Skelux. Une vidéo a par ailleurs été publiée sur la chaîne YouTube du développeur, selon Motheboard qui en a fait la découverte. Skelux a utilisé Wayback Machine pour fouiller les archives et reconstituer chaque titre. La liste de jeux proposés reste cependant incomplète à cause notamment de la difficulté de recherche des différents composants de certains titres.

>>> Lire aussi Rocket League arrive le 14 novembre sur Nintendo Switch

Tout comme Marvel ou Nickelodeon, Nintendo a conçu ces jeux pour profiter de la popularité d’Adobe Flash durant les années où il a encore fallu ajouter le plug-in à son navigateur avant de pouvoir regarder une vidéo sur YouTube ou jouer à un jeu sur Internet. Skelux offre une prime de 50 dollars à tous ceux qui peuvent contribuer à développer son projet. Nitendo n’a pas encore réagi, pour l’instant.