Nintendo Switch : Final Fantasy 15 dans l'impasse

Alors que les teasers se multipliaient à propos d’une adaptation de Final Fantasy XV sur la console Nintendo Switch, depuis quelques semaines, une déclaration officielle du développeur Square Enix vient de mettre les joueurs dans le doute.

Des examens techniques en cours

Le réalisateur Hajime Tabata évoquait le projet d’adaptation de Final Fantasy XV sur la console Nintendo Switch, lors d'un salon international de jeux vidéos, la Gamescom. Une interview accordée récemment au magazine Famitsu et rapportée sur le site Nintendo Everything semble cependant contredire cette version. Square Enix n’a officiellement aucun plan pour finaliser Final Fantasy XV sur la Switch. La société précise toutefois que des examens techniques sont en cours pour connaître le meilleur jeu qui peut être adapté à la plateforme. Un choix entre l’optimisation du moteur de jeu de Square Enix et l’exploitation d’Unreal Engine s’imposerait pour mieux entamer l’adaptation.

Square Enix développe en ce moment la version PC et les contenus téléchargeables (DLC) de Final Fantasy XV.

