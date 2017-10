Le big boss de PlayStation va quitter Sony

Andrew House a pris la direction de la marque PlayStation, en 2011. Sony vient cependant d’annoncer son retrait à la fin de l’année 2017 via un communiqué de presse qui dévoile également le nom de son successeur.

Andrew House a été un acteur historique dans l’aventure PS qui a eu beaucoup de difficultés notamment avec la PS3. Il était le responsable du département de marketing et de communication de Sony lors du lancement de la console d’origine avant de prendre les commandes de la direction de Sony Interactive Entertainment (SIE), une filiale de Sony basée en Californie et consacrée aux jeux vidéos. « PlayStation a été une grande partie de ma vie depuis plus de 20 ans, mais l'entreprise ayant atteint un succès record, a semblé être le bon moment pour moi de relever de nouveaux défis » a confié le PDG sortant de SIE dans le communiqué de presse de Sony.

Le nouveau PDG de SIE se nomme Tsuyoshi Kodera. Il était à la tête des services PlayStation Network depuis 2010 et il a supervisé notamment le lancement de PlayStation Vue, de PlayStation Now et de PlayStation VR.

Une porte-parole de Sony a par ailleurs déclaré au Wall Street Journal qu’Andrew House «prévoit de passer plus de temps avec sa famille avant d'entreprendre une nouvelle carrière dans l'industrie du divertissement ».