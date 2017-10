La beta de Star Wars : Battlefront 2 prolongée

Les fans de la franchise Star Wars ont maintenant la possibilité d’essayer la version bêta du jeu vidéo Star Wars : Battlefront 2. L’occasion pour les joueurs de prendre un avant-goût de la version finale prévue pour être disponible dans plusieurs dizaines de jours.

Une galaxie de possibilités

Les joueurs qui ont fait une précommande de Star Wars : Battlefront II, ont pu découvrir le nouveau jeu signé DICE et EA depuis le 4 octobre dernier. Les autres ont dû attendre deux jours plus tard pour finalement mettre la main sur la version bêta du jeu. La version bêta est par ailleurs disponible aux joueurs sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur PC. Quatre modes s’invitent aux fans dans le jeu Star Wars : Battlefront II. Alors que les modes Assaut Galactique, Starfighter Assault et Strike sont en effet jouables en ligne, le mode Arcade propose aux joueurs de diviser l’écran pour une expérience hors connexion. Le jeu peut par ailleurs supporter jusqu’à 40 joueurs simultanés dans les modes connectés.

Les joueurs ont jusqu’au 10 octobre pour découvrir la nouveauté de la version bêta du jeu en attendant le 17 novembre prochain, date de la sortie officielle de Star Wars : Battlefront II.