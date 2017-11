World of Warcraft Classic : la réponse de Blizzard à la polémique Vanilla

Blizzard a annoncé plusieurs nouveautés, vendredi, lors de l’évènement annuel BlizzCon de l’entreprise, à Anaheim, en Californie. Parmi les plus acclamées fut l’annonce de la disponibilité prochaine d’un World of Warcraft Classic, pour un retour aux sources.

Un flashback de WoW

L’annonce a été faite par J. Allen Brack, le producteur exécutif du jeu World of Warcraft, chez Blizzard. La société américaine a en effet reçu les plaintes des joueurs après la fermeture de divers serveurs officieux du jeu et une attention particulière a été accordée à ce sujet lors de la BlizzCon. « Avant d’aborder les grandes nouvelles aujourd’hui, je veux parler de la crème glacée (…) Je comprends que pour certains d’entre vous, la saveur préférée est la vanille », a-t-il annoncé en faisant référence aux serveurs vanilla. Vanilla c'est le nom qu'a été donné par les joueurs à tout le contenu qui caractérise les premières années de WoW et il y a quelques mois, des joueurs avaient trouvé un moyen de proposer un serveur de jeu figé dans le temps et qui ne bénéficiait pas des nouveautés des dernières extensions, un serveur vanilla donc. Blizzard avait peu apprécié cette initiative qui n'était pas de son fait et a donc décidé de reprendre la main.

World of WarCraft Classic sera par ailleurs le nom du jeu vidéo proposé officiellement par Blizzard pour ce concept. Outre la vidéo publiée par l’entreprise, aucune date de sortie n’a encore été révélée, pour l’instant.