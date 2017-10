Joss Whedon travaille sur le scénario d'un nouveau Buffy

Entre Buffy Summers et Joss Whedon, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Plus de vingt-cinq ans après la création du personnage, Joss Whedon revient sur l'univers de la tueuse et annonce la production d'une nouvelle série de comics sur lesquels il travaille actuellement.



Certes, Joss Whedon est aujourd'hui davantage tourné du côté d'Hollywood (après avoir réalisé Avengers et Avengers L'Ère d'Ultron, il a coréalisé Justice League qui sort le mois prochain). Mais l'homme ne souhaite pas délaisser pour autant son univers fétiche, celui de la tueuse de vampires Buffy. Il travaille actuellement à l'écriture d'une minisérie en quatre tomes et publiée chez Dark Horse Comics. Intitulée Buffy the Vampire Slayer: Giles, cette série de comic books s'attardera sur le personnage de Rupert Giles, qui retourne au lycée pour enquêter sur la mystérieuse disparition d'enseignants.



Si Giles peut paraître bien jeune sur la photo ci-dessus, ce n'est pas à cause d'un quelconque Flashback. Le personnage est en effet décédé, puis a ressuscité à l'âge de la préadolescence. Celui qui a longtemps été le mentor de Buffy est donc aujourd'hui plus jeune que la tueuse, tout en conservant les souvenirs de sa vie antérieure.



Joss Whedon est associé aux artistes Erika Alexander (Concrete Park), Jon Lam (Gotham Academy: Second Semester) et à l'encreur Dan Jackson (Buffy contre les Vampires saison 11). La sortie du premier épisode est prévue pour le 28 février aux États-Unis. En France, si rien n'a encore confirmé, il y a tout lieu de croire que la série sera traduite par Fusion Comics (un label de Panini Comics), qui publie habituellement les comics Buffy contre les Vampires.

