Des Joy-Con pour Switch aux couleurs de la NES

ColorWare vient de présenter sur son site une édition spéciale des Joy-Con de la Switch, aux couleurs de la NES. Des manettes qui s’adressent donc aux joueurs nostalgiques, mais aussi fortunés, puisqu’il faudra compter 200 dollars pour se les procurer.

ColorWare a souvent fait parler de ses services ces derniers temps, et propose de vendre des versions colorées de gadgets populaires. Qu’il s’agisse des AirPods, de l’iPhone 7 ou de manettes de PS4 et Xbox, tous ont un point commun : leur prix gonfle considérablement après avoir reçu un coup de peinture. Ainsi, si Nintendo vend habituellement sa paire de Joy-Con autour de 90 dollars, cette version personnalisée en manette de NES s’échangera contre 200 dollars.